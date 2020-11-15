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Буше — о матче в Хабаровске: такого путешествия у меня ещё не было. Странно спать днём

Буше — о матче в Хабаровске: такого путешествия у меня ещё не было. Странно спать днём
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». Канадский форвард впервые сыграет в Хабаровске.

«Это новый опыт, потому что такого путешествия у меня ещё не было. Конечно, странно спать днём, но в целом всё нормально. Не могу ни с чем это сравнить, ведь максимальная разница в Америке во времени между городами составляет три часа.

Наша команда играет хорошо. Знаете, нужно просто показывать командный хоккей. Я хочу помогать «Авангарду» побеждать как можно чаще. Стараюсь показывать свой максимум в каждой встрече. Играть здесь для меня в радость.

Что касается моих голов с пятака, то это прекрасное место на льду, чтобы забивать «мусорные» шайбы. Пару раз шайба удачно отскакивала ко мне — и получалось добивать её в ворота», — сказал Буше в эфире клубного телевидения.

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