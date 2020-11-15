Кадейкин — о силовых приёмах: если такие, как у меня, то лучше вообще без них

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 ОТ).

«Игра была как качели. Хорошо, что забили в овертайме. Тяжело оценить однозначно этот матч. «Динамо» было функционально быстрее в начале матча. Чувствовалось, что все шайбы и отскоки были за ними. Мы не реагировали на эти моменты. Потом игра выровнялась.

Мы совершили один силовой приём за матч? Отбор можно сделать за счёт быстроты рук. Есть хоккеисты, которые могут отбирать шайбу без этого. Не сказал бы, что силовые приёмы – показатель агрессии. А то, что один силовой, мне кажется, слабо посчитано. Могу вспомнить один, после которого удаление получил. Но если такие силовые, то лучше вообще без них», — цитирует Кадейкина «Горобзор».