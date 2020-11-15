Балдаев — о пропущенных голах в большинстве: это просто бездарно

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Виктор Балдаев прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:5).

«Вроде начали хорошо, но нельзя выиграть, когда пропускаешь два гола в большинстве. Мы не должны такое пропускать, это бездарно просто. Потом корячились, пытались исправиться, выровнять ситуацию. Дальше была равная игра, но четвёртый гол нас подломил.

В третий раз проиграли «Трактору»? Ничего сложного в этом сопернике нет. На выезде мы два раза против него хорошо играли. Вышли заряженные на победу, вчера разговаривали в раздевалке, но два гола в большинстве нас подломили. Не хватило концентрации, внимательности», — цитирует Балдаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.