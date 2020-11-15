Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Каменский: беспокоит ситуация с Амировым. Думаю, Лямся подскажут, как его использовать

Каменский: беспокоит ситуация с Амировым. Думаю, Лямся подскажут, как его использовать
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с игровым временем форварда молодёжной сборной России Родиона Амирова в «Салавате Юлаеве».

«Немного беспокоит ситуация с очень интересным форвардом Амировым, который в Финляндии забивал в каждом матче, но за свой «Салават» после перерыва пока так и не сыграл. В сборной он был в полном порядке, вёл команду за собой, но вернулся домой — и, говорят, травма.

Мне очень нравится «Салават Юлаев» – традиционно одна из самых игровых и техничных команд КХЛ. Но также знаю и менталитет некоторых иностранных тренеров, для которых главное – игра по системе. Здесь радует, что у финского наставника «Салавата» Томи Лямся есть такие именитые помощники, как Михаил Васильев и Виктор Козлов – в прошлом суперзвёзды отечественного и мирового хоккея. Думаю, они подскажут Лямся, как использовать молодого таланта из Башкортостана и раскрыть его лучшие качества. Время ещё есть», – цитирует Каменского Russia-Hockey.

Лямся: Амиров травмирован. Сложно сказать, сколько он пропустит
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020