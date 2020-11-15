Каменский: беспокоит ситуация с Амировым. Думаю, Лямся подскажут, как его использовать

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал ситуацию с игровым временем форварда молодёжной сборной России Родиона Амирова в «Салавате Юлаеве».
«Немного беспокоит ситуация с очень интересным форвардом Амировым, который в Финляндии забивал в каждом матче, но за свой «Салават» после перерыва пока так и не сыграл. В сборной он был в полном порядке, вёл команду за собой, но вернулся домой — и, говорят, травма.
Мне очень нравится «Салават Юлаев» – традиционно одна из самых игровых и техничных команд КХЛ. Но также знаю и менталитет некоторых иностранных тренеров, для которых главное – игра по системе. Здесь радует, что у финского наставника «Салавата» Томи Лямся есть такие именитые помощники, как Михаил Васильев и Виктор Козлов – в прошлом суперзвёзды отечественного и мирового хоккея. Думаю, они подскажут Лямся, как использовать молодого таланта из Башкортостана и раскрыть его лучшие качества. Время ещё есть», – цитирует Каменского Russia-Hockey.
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