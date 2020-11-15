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Вайсфельд: состав «Сибири» сильнее, чем в прошлом году. Проблема в головах

Вайсфельд: состав «Сибири» сильнее, чем в прошлом году. Проблема в головах
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал кризис в результатах «Сибири».

«Не думаю, что Йормакка — нападающий, который может изменить игру команды. Чем-то поможет, но не более того. Неплохой форвард, но не системообразующий.

Мне представляется, что у «Сибири» проблема не в мастерстве игроков, а в психологии, в головах. Был период, когда вратари проваливались, но сейчас у них дела вроде наладились. Взять вот это поражение от Минска — 0:6… В таких матчах невольно про Хоттабыча на трибуне вспоминаешь. Новосибирцы вроде и играли неплохо, но при этом ничего не забивали и всё пропускали. У любой команды случаются такие чёрные дни. Объективных причин для такого разгрома не было.

Состав-то у «Сибири» сильнее, чем в прошлом году. Но вот на старте пошли сбои, тут ещё коронавирус… Ушла уверенность, игроки нервничают. Вот и результата нет. При этом не могу сказать, что команда проваливается», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».

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