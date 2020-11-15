Форвард «Авангарда» Потапов забросил первую шайбу в этом сезоне КХЛ, забив в меньшинстве

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Авангард». В ходе второго периода впереди хозяева — 2:1.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

Гости забили первый гол на 30-й минуте матча при игре в меньшинстве. Андрей Стась выиграл силовую борьбу и убежал в контратаку, Алексей Потапов бросил с левого края — подобрал шайбу после отскока от Стася и сам же поразил дальнюю девятку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для 31-летнего Потапова заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне КХЛ. В этом регулярном чемпионате Алексей принял участие в 25 матчах и набрал 5 (1+4) очков.