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Костин сыграл с «Амуром» меньше четырёх минут. Он не набирает очков с 25 сентября

Костин сыграл с «Амуром» меньше четырёх минут. Он не набирает очков с 25 сентября
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.

21-летний нападающий гостей Клим Костин продлил серию без очков. В матче с «Амуром» российский форвард провёл на льду 3 минуты 31 секунду и заработал показатель полезности «-1». В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «-2».

Примечательно, что обе результативные передачи Клим сделал в дебютном матче в КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который состоялся 25 сентября. С тех пор Костин провёл 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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