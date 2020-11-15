Костин сыграл с «Амуром» меньше четырёх минут. Он не набирает очков с 25 сентября
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Светлова.
21-летний нападающий гостей Клим Костин продлил серию без очков. В матче с «Амуром» российский форвард провёл на льду 3 минуты 31 секунду и заработал показатель полезности «-1». В нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 2 (0+2) очка при полезности «-2».
Примечательно, что обе результативные передачи Клим сделал в дебютном матче в КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который состоялся 25 сентября. С тех пор Костин провёл 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Зачем приехали? Как дела у россиян, арендованных клубами КХЛ из НХЛ
Негатив преобладает над позитивом, но хватает и удачных примеров.
- 15 ноября 2020
-
12:39
-
12:35
-
12:18
-
12:11
-
11:50
-
11:10
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:15
-
09:54
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:32
-
08:15
-
08:04
- 14 ноября 2020
-
23:55
-
23:36
-
23:16
-
22:53
-
22:40
-
22:15
-
21:55
-
21:33
-
21:17
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:47
-
19:43
-
19:35
-
19:25
-
19:23
-
19:23
Партнерский контент