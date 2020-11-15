Экс-форвард «Авангарда» Владимир Соботка подписал краткосрочный контракт со «Спартой»

Экс-форвард «Авангарда» Владимир Соботка стал игроком «Спарты», сообщается на официальном сайте чешского клуба. Его соглашение с пражским клубом носит краткосрочный характер и рассчитано на один месяц с возможностью продления.



33-летний нападающий в минувшем сезоне выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз» и набрал 3 (1+2) очка в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Чешский форвард получил травму после силового приёма форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и завершил сезон.



Этот сезон он начал в Швейцарии, где успел набрать 2 (0+2) очка в четырёх матчах за «Рапперсвиль». Соботка провел в «Авангарде» три сезона, набрав 102 (37+65) очка в 138 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ. В Кубке Гагарина добавил 14 (4+10) очков в 18 матчах.

Владимир Соботка может вернуться в КХЛ