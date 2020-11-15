Хартли: Емелина часто бьют? Игроки «Авангарда» могут лишь наказывать за это
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2), а также оценил силовой приём нападающего хабаровского клуба Дмитрия Лугина на защитнике «ястребов» Алексее Емелине.
«Авангард очень хорошо начал, мы действовали здорово, в большинстве хорошо работали, но не смогли реализовать. Второй период был неплохим, но, опять же, не смогли забить, воплотить в голы свои моменты. «Амур» одержал заслуженную победу.
Емелина часто бьют? Мы с этим ничего поделать не можем. Да, это нарушения, но мы можем только наказывать за них противника», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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