Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии, набрав 16 очков в 8 матчах

Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии, набрав 16 очков в 8 матчах
Хоккей / Прочие турниры 0

Форвард «Серветта» Линус Умарк набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Швейцарии с «Давосом» (5:2). В восьми матчах сезона в активе 33-летнего шведского нападающего стало 16 (5+11) очков.

Бывший игрок «Салавата Юлаева» возглавляет гонку бомбардиров турнира с отрывом от ближайшего преследователя – Денниса Холленштайна из «Цюриха» – в четыре балла.

По 11 очков набрали пять игроков, среди которых бывшие игроки КХЛ — чешский нападающий Ян Коварж («Цуг») и американский защитник Райан Гандерсон («Фрибур»).

Примечательно, что в составе «Давоса» результативное действие на свой счёт записал нападающий Джо Торнтон, ассистировавший при второй шайбе. В активе 41-летнего канадца стало 7 (2+5) очков в шести матчах сезона.

В «Торонто» теперь три первых номера драфта НХЛ. Зачем клубу был нужен 41-летний Торнтон?
Джо мечтал уйти из «Сан-Хосе» ещё в дедлайн. Этого хотели даже его партнёры. Великий форвард продолжает погоню за Кубком Стэнли.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020