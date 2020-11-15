Линус Умарк лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Швейцарии, набрав 16 очков в 8 матчах

Форвард «Серветта» Линус Умарк набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата Швейцарии с «Давосом» (5:2). В восьми матчах сезона в активе 33-летнего шведского нападающего стало 16 (5+11) очков.



Бывший игрок «Салавата Юлаева» возглавляет гонку бомбардиров турнира с отрывом от ближайшего преследователя – Денниса Холленштайна из «Цюриха» – в четыре балла.



По 11 очков набрали пять игроков, среди которых бывшие игроки КХЛ — чешский нападающий Ян Коварж («Цуг») и американский защитник Райан Гандерсон («Фрибур»).



Примечательно, что в составе «Давоса» результативное действие на свой счёт записал нападающий Джо Торнтон, ассистировавший при второй шайбе. В активе 41-летнего канадца стало 7 (2+5) очков в шести матчах сезона.

В «Торонто» теперь три первых номера драфта НХЛ. Зачем клубу был нужен 41-летний Торнтон? Джо мечтал уйти из «Сан-Хосе» ещё в дедлайн. Этого хотели даже его партнёры. Великий форвард продолжает погоню за Кубком Стэнли.