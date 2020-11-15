Вайсфельд — о рижском «Динамо»: нет денег, возьмите молодых ребят из ВХЛ на перспективу

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал кризис в результатах рижского «Динамо».

«Тут ситуация понятная — у рижан в этом сезоне мало денег. Вопрос в том, как клуб видит своё развитие в перспективе. Вот мы вспоминали Череповец, где в похожей ситуации сделали ставку на молодых, недорогих игроков, которые растут и неожиданно дали даже более высокий результат, чем от них ждали. В Минске то же самое. Много лет смотрел на белорусский клуб и удивлялся — что же они делают с селекцией. А сейчас вижу — они молодежь свою в состав подтянули. И ребята прогрессируют от матча к матчу. Тут есть логика.



А теперь взгляните на состав Риги, хотя бы на вратарскую бригаду. Команда и так несильная, а с такими голкиперами совсем тяжело какие-то задачи решать. Ну нет денег — возьмите молодых ребят из ВХЛ на перспективу. Тут надо знать стратегию и философию клуба, со стороны ее не видно. Останутся рижане в КХЛ в следующем сезоне или, может, у них, наоборот, финансирование через год резко улучшится, а сейчас надо хоть как-то перебиться?



У нас ведь порой руководство клуба, фигурально выражаясь, заявляет: «Мы хотим ездить со скоростью 250 км/час». Менеджер им отвечает: «Ок, тогда покупаем «Мерседес». «Не, у нас только «Запорожец». «Ну тогда поедем со скоростью 80 км/час». И это еще нормальный, деловой разговор. А то ведь находятся специалисты, которые и на «Запорожце» 250 км выжать обещают. А потом — как в анекдоте: «Ну, извините, не шмогла», — приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».