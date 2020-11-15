Соботка — о будущем: хотел бы играть в НХЛ или в КХЛ. Из России были предложения

Форвард Владимир Соботка прокомментировал подписание контракта с пражской «Спартой» сроком на месяц.

«Мной интересовались три клуба, из России были предложения. Мы договорились со «Спартой» об условиях, это клуб с самыми высокими амбициями. Я три недели просидел дома, захотелось поиграть в хоккей.

Посмотрим, что будет происходить. Я хотел бы по-прежнему играть в НХЛ или в КХЛ. Если ситуация сложится так, что я останусь в экстралиге, мы договоримся со «Спартой» о продлении соглашения. Но если будет интересное предложение из-за границы, у меня есть возможность уехать», – цитирует Соботку пресс-служба клуба.

Этот сезон он начал в Швейцарии, где успел набрать 2 (0+2) очка в четырёх матчах за «Рапперсвиль». Соботка провел в «Авангарде» три сезона, набрав 102 (37+65) очка в 138 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ. В Кубке Гагарина добавил 14 (4+10) очков в 18 матчах.