Минское «Динамо» в гостях обыграло «Барыс», Козун набрал 3 очка
Минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Брэндон Козун, в его активе два гола и результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Кирилл Воронин (1+1) и Алексей Протас (0+2). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Якоб Лилья.
У белорусского клуба это третья победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Динамо» 19 ноября в Минске — с ХК «Сочи».
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Козун (Менелл, Протас) – 10:15' (5x5) 0:2 Козун (Воронин) – 12:23' (5x5) 0:3 Шарангович (Козун, Принс) – 32:08' (5x4) 1:3 Лилья (Валк, Виделль) – 47:40' (5x4) 1:4 Воронин (Протас) – 57:10' (5x5)
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