Минское «Динамо» в гостях обыграло «Барыс», Козун набрал 3 очка

Минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Брэндон Козун, в его активе два гола и результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Кирилл Воронин (1+1) и Алексей Протас (0+2). Единственную шайбу у «Барыса» забросил Якоб Лилья.

У белорусского клуба это третья победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Динамо» 19 ноября в Минске — с ХК «Сочи».