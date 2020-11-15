Прохоркин: «закопать» — для этого много ума не надо. Поздно включились, сами виноваты

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин прокомментировал проигрыш в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:2).

«Тяжело вкатывались в игру, и первые два периода показали, что у нас большие проблемы с атакой. Получили две шайбы, на третий период пересмотрели игру. Начали играть так, как действовали до всех этих неразберих с болезнями. Не хватило времени, потому что поздно включились, сами виноваты.

Не хватало того, чтобы дожать, «закопать»? Не хватало уверенности. Мы всегда играли не так, чтобы «закопать», для этого много ума не надо. Мы играем, чтобы отдать и бросить, но шайба не заходит. Сегодня получилось так, что бросков много, а голов мало.

Эпизод с незасчитанной шайбой при счёте 1:0 стал ключевым? Наверное. Не то чтобы это был переломный момент, но стало играть тяжелее. Если бы счёт стал 1:1, стало бы легче, ребята раскрылись бы. Но теперь можно только предполагать», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.