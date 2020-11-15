Алексеев: «Сибирь» переломила страх перед третьими периодами. Следующие игры будут лучше

Защитник «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2).

«Настраивались на игру, договорились, чтобы не было ситуаций как в прошлых играх. Играли 2 периода нормально, в третьем вышли неготовыми, разберёмся. Хорошо, что забили нужный гол и играли с рвением. Следующие игры будут лучше.

Страх перед третьими периодами? Сегодня переломили, думаю больше таких ситуаций не повторится.

Физическое состояние команды? Достаточно хорошо поработали в паузе. По движению хорошо, нормально себя чувствуем. Психологически разве что проседаем, но постепенно всё исправим.

Матч сейчас похож на игру с «Трактором» 21 октября? Наверно так всегда, когда нужна победа – будет не очень зрелищно, безопасные решения, борьба, за счёт этого и победили. Нам нужно так играть, потому что это приносит результат», – передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.