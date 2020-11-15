Гуркин: для «Сибири» каждый соперник сейчас главный, настраиваемся на всех одинаково

Защитник «Сибири» Ефим Гуркин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (3:2).

«Хороший матч. Играли по своему сценарию. Дальше была небольшая паника, совершали ошибки. Красоткин получил некоторое повреждение, однако эта пауза нам помогла, начали вести свою игру.

Неудачные третьи периоды? Это всё идёт от головы. Мы могли взять игру с Омском, два периода не давали им шансов. Потом началась психология, мы это переломим вскоре.

Сегодняшний дубль? Очень рад. Набрать очки и помочь команде выиграть — это всегда здорово. Нужно забыть неудачи и двигаться дальше.

Матч с «Торпедо» главный на дистанции? Каждый соперник сейчас главный. На всех настраиваемся одинаково, должны выигрывать каждый матч. Есть время отдохнуть, подготовиться и показать себя», – передаёт слова Гуркина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.