Ю. Михайлис: не понравился настрой «Барыса». Проиграли и борьбу, и движение

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4).
«Мы проиграли и борьбу, и движение. Было достаточно большинства, но мы его не реализовали, здорово сыграл соперник. Не позволил нам ничего сделать. Не понравился мне настрой на игру.
В третьем периоде сыграли более-менее, но мы должны играть все три периода агрессивно и жёстко. Сегодня не получилось. Я не считаю, что у нас критическая ситуация. Мы делаем выводы из поражений. Да, мы не в лучшем физическом состоянии, но паники нет.
Почему команда забуксовала в атаке после международной паузы? Не знаю, мы создаём много голевых моментов, но реализация страдает. Мы над этим работаем», — сказал Михайлис на послематчевой пресс-конференции.
- 15 ноября 2020
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