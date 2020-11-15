Ю. Михайлис: не понравился настрой «Барыса». Проиграли и борьбу, и движение

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4).

«Мы проиграли и борьбу, и движение. Было достаточно большинства, но мы его не реализовали, здорово сыграл соперник. Не позволил нам ничего сделать. Не понравился мне настрой на игру.

В третьем периоде сыграли более-менее, но мы должны играть все три периода агрессивно и жёстко. Сегодня не получилось. Я не считаю, что у нас критическая ситуация. Мы делаем выводы из поражений. Да, мы не в лучшем физическом состоянии, но паники нет.

Почему команда забуксовала в атаке после международной паузы? Не знаю, мы создаём много голевых моментов, но реализация страдает. Мы над этим работаем», — сказал Михайлис на послематчевой пресс-конференции.