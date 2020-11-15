Грабовский: привыкли играть при пустых трибунах, в Нур-Султане чувствовали себя как дома

Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Приятно завершить наше турне победой. Сложный выезд и непростые игры против хороших соперников. Сегодня же мы играли против мощной, быстрой, габаритной команды. Получилось вначале быстро переломить ход игры и взять её под свою инициативу за счёт хорошего движения, молодости, желания победить. «Барысу» всё-таки нелегко играть при пустых трибунах. Отличная арена, где хорошая поддержка всегда, но сегодня её нет и это не помогло. Мы же на выезде привыкли играть при пустых трибунах, поэтому нам было практически как дома.

Команда много забивает и мало пропускает? Думаю, что всё вместе: и вратарь соскучился по игре, и защитники соскучились по хоккею. Отличная работа, подготовка, площадки маленькие где-то, стали накрывать всех. Молодые игроки готовы играть, побеждать. Надо порадоваться за нашу команду, за наших ребят, которые доказывают, что они растут, получают опыт, набираются игровых моментов. Довольны этим, что в обороне в этой поездке всё сложилось отлично.

Много было удалений, в том числе неоправданных? Не сказал бы, что сегодня было большое количество. Были удаления где-то эмоциональные. Ребята тоже старались заработать много штрафа для соперника. Думаю, характер, желание победить повлияли, перехлёстывание эмоций привело к такому. Но это не помешало нам поработать над меньшинством. Ребята молодцы, выдержали пять минут, что и стало ключевым моментом. Скажу, что это было даже полезно», — сказал Грабовский на послематчевой пресс-конференции.