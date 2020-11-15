Клещенко: «Барысу» не хватило энергии, минское «Динамо» было более заряженным

Защитник «Барыса» Никита Клещенко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (1:4).

«Нам не хватило энергии. Соперник был более заряженным, они хорошо встречали нас, не давали войти в зону. Грамотно сыграли по позициям. Нужно больше энергии, чтобы побеждать такие игры. Было много брака в игре? Да, много брака в передачах. Многие вещи не получались технически. Тогда нужно брать энергией, втыкаться и биться», — сказал Клещенко на послематчевой пресс-конференции.

У белорусского клуба это третья победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Динамо» 19 ноября в Минске — с ХК «Сочи».