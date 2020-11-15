КХЛ оштрафовала нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги оштрафовал нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина за эпизод из матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2).
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Ак Барс» — «Нефтехимик». Время – 22:10. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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