Знахаренко: когда мы ошибались, Фурх спасал нас и усмирял соперника

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Знахаренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).
«Во-первых, мы поработали над игрой в меньшинстве, посмотрели видео. Павел Викторович указал нам наши ошибки, сказал, как нужно играть правильно, на что обратить внимание. Во-вторых, Доминик Фурх провёл невероятные матчи на выезде, постоянно успокаивал игру — то есть, когда мы ошибались, он нас спасал и усмирял соперника. И сам Доминик отметил, что и защитники, и нападающие брали много бросков на себя, играли очень самоотверженно, не жалели себя, и это дало свой результат», — приводит слова Знахаренко пресс-служба лиги.
У белорусского клуба это третья победа кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 17 ноября дома встретится с магнитогорским «Металлургом», а «Динамо» 19 ноября в Минске — с ХК «Сочи».
- 15 ноября 2020
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