13-летний хоккеист из Канады умер от инсульта
Канадский хоккеист Ноа Дюга скончался после продолжительной болезни в возрасте 13 лет, сообщает телеканал CTV News. Он являлся игроком команды «Норт Бэй Трэпперс», выступающей в Северной юниорской лиге Онтарио.
По информации источника, в августе у подростка был диагностирован тромб сосудов головного мозга, после чего Ноа парализовало. Согласно заключению врачей, впоследствии это привело к инсульту, который и стал причиной смерти.
Огласку инциденту для оказания помощи придали ряд хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), среди которых капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и нападающие «Торонто Мэйпл Лифс» Зак Хайман и Митчелл Марнер.
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