Челиос: никогда не мечтал играть в НХЛ — когда я рос, в лиге почти не было американцев

Экс-защитник «Чикаго Блэкхоукс» и «Детройт Ред Уингз» Крис Челиос рассказал о приходе в хоккей.



«Не знаю, почему стал играть в хоккей. Очевидно, это был мой вид спорта, но я не собирался становиться хоккеистом. Я не рос с мыслью: «Мне не терпится сыграть в НХЛ». Или: «Однажды я доберусь до НХЛ». Это было нереально: когда я был маленьким, в то время в лиге не играл ни один американец.



Думаю, отсутствие давления на меня, которое есть у некоторых детей, помогло. Когда НХЛ стала для меня реальной возможностью, я больше сосредоточился на хоккее, но, опять же, я никогда не хотел этим заниматься.



Вместе с тем я никогда не переставал кататься на мотоциклах или горных велосипедах. К счастью, никогда не причинял себе вреда, занимаясь этим», — приводит слова Челиоса TVA Sports.

Сын Криса Челиоса перешёл в «Куньлунь»