Чемпионат Германии начнётся в середине декабря и будет проходить без болельщиков

Следующий сезон чемпионата Германии должен начаться в середине декабря. Об этом должно быть объявлено на следующей неделе, сообщает журналист Кори Пронман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что матчи будут проходить без зрителей: болельщиков пускать на трибуны не будут.
Прошлый сезон чемпионата Германии был досрочно прерван из-за коронавируса.
Напомним, что следующий сезон в НХЛ планируют начать 1 января. Ранее старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.
Регулярный чемпионата сезона-2019/2020 был завершён досрочно из-за коронавируса. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победителем Кубка Стэнли стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграв «Даллас Старз» со счётом 4-2.
- 16 ноября 2020
-
12:33
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
10:48
-
10:20
-
09:46
-
09:29
-
08:40
- 15 ноября 2020
-
23:35
-
22:17
-
21:21
-
20:48
-
20:01
-
19:52
-
18:49
-
18:09
-
17:52
-
17:38
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:19
-
16:08
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:10
-
13:45
-
13:10
-
12:39