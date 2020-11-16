Чемпионат Германии начнётся в середине декабря и будет проходить без болельщиков

Следующий сезон чемпионата Германии должен начаться в середине декабря. Об этом должно быть объявлено на следующей неделе, сообщает журналист Кори Пронман на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что матчи будут проходить без зрителей: болельщиков пускать на трибуны не будут.



Прошлый сезон чемпионата Германии был досрочно прерван из-за коронавируса.



Напомним, что следующий сезон в НХЛ планируют начать 1 января. Ранее старт сезона НХЛ был намечен на 1 декабря, однако из-за пандемии коронавируса многие лиги и спортивные турниры вынуждены менять даты начала своих соревнований.



Регулярный чемпионата сезона-2019/2020 был завершён досрочно из-за коронавируса. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победителем Кубка Стэнли стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграв «Даллас Старз» со счётом 4-2.

Комиссар НХЛ впервые рассказал о подробностях проведения следующего сезона