Бадюков — о возможном возвращении Ковальчука в КХЛ: в НХЛ нехорошая финансовая ситуация

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал информацию о том, что нападающий Илья Ковальчук готов рассматривать предложения из КХЛ.
«Верю ли в реальность возвращения Ковальчука в КХЛ? Да. Я думаю, что у Ильи ещё есть желание играть на высшем уровне. В НХЛ у него всё складывалось неплохо. Единственное, «Вашингтон» выступил в плей-офф не так, как хотелось.
Наверное, у Ковальчука есть желание остаться в НХЛ и снова попытаться бороться за Кубок Стэнли. Но все умеют считать деньги и понимают, что ситуация за океаном не очень хорошая в финансовом плане.
Куда бы ни пришёл Илья, я уверен, что он поможет своей новой команде. И серьёзно. А за какие деньги, на какой контракт — уже дело десятое. Он лидер, такие игроки нужны всегда. И в большинстве, и в равных составах, и в раздевалке, и на скамейке. Это личность, которую бы хотели получить очень многие клубы.
Сейчас маловато звёзд в лиге? Согласен. У нас вообще не особенно стараются раскручивать отдельных личностей. Люди больше болеют за какие-то команды», — приводит слова Бадюкова «Спорт уик-энд».
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