Седов: было неудобно перед Третьяком, когда игроки «Сочи» лишили его третьего «сухаря»

19-летний защитник «Сочи» и сборной России Никита Седов поделился впечатлениями от Кубка Карьяла.



«Самочувствие после трёх матчей Евротура и трёх встреч регулярного чемпионата КХЛ? Чувствую себя хорошо, сил много. После возвращения из Хельсинки встретил команду в Москве, где играли с «Авангардом», потом была Рига, затем опять Москва — ЦСКА. В 19 лет не знаешь слова «усталость».



Это был отличный турнир, в котором мы сразу почувствовали себя командой. Но оглядываться назад мне рановато — теперь всё внимание «Сочи» и регулярному чемпионату КХЛ. Находимся в двухнедельном турне, с Ригой и частично с «Авангардом» сыграли по плану, а вот матч с ЦСКА, разобрав все ошибки, нужно забыть.



Полностью ли перестроился с национального турнира на клубный? А особой перестройки и не нужно. Система игры главного тренера «Сочи» Евгения Михайловича Ставровского во многом напоминает тот хоккей, который ставит в сборной Игорь Николаевич Ларионов. Нас учат действовать активно, быстро, с контролем шайбы. Это не удивительно, ведь раньше Ставровский работал со сборной России U17, а в национальных командах стараются придерживаться одной системы.



Огорчился ли, когда в Риге пропустили единственный гол на 60-й минуте, лишив своего вратаря Максима Третьяка третьего и рекордного «сухаря» в карьере? Да, было немного неудобно перед Максом. Вслед за Миромановым он — ещё один молодой и прогрессирующий игрок «Сочи». У Третьяка хотел бы взять удивительно спокойный, истинно вратарский характер и трудолюбие. Он проводит хороший сезон», — приводит слова Седова Russia-Hockey.ru.

Вл. Третьяк — о шат-ауте своего внука: надеюсь, у Максима ещё будет целый мешок «сухарей»