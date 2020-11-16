«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами юниорской сборной России

«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами МХК «Спартак» СПб, сообщается на официальной странице омской команды в «Твиттере».



Защитник юниорской сборной России Артём Кулаков заключил контракт на три сезона. На импорт-драфте CHL летом 2020-го был выбран «Эри» под 82-м номером. Кулаков начал сезон-2020/2021 в составе МХК «Спартак» СПб, в семи играх набрал 12 (6+6) очков.



«Авангард» заключил с нападающим юниорской сборной России Всеволодом Гайдамаком двусторонний контракт сроком на три года. В прошлом сезоне Всеволод стал обладателем Мирового кубка вызова. На импорт-драфте CHL был выбран «Оттавой» под 57-м номером. Сезон-2020/2021 Гайдамак начал в МХК «Спартак» СПб, в восьми матчах набрал 25 (12+13) очков.

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