Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами юниорской сборной России

«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами юниорской сборной России
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» заключил контракты с двумя хоккеистами МХК «Спартак» СПб, сообщается на официальной странице омской команды в «Твиттере».

Защитник юниорской сборной России Артём Кулаков заключил контракт на три сезона. На импорт-драфте CHL летом 2020-го был выбран «Эри» под 82-м номером. Кулаков начал сезон-2020/2021 в составе МХК «Спартак» СПб, в семи играх набрал 12 (6+6) очков.

«Авангард» заключил с нападающим юниорской сборной России Всеволодом Гайдамаком двусторонний контракт сроком на три года. В прошлом сезоне Всеволод стал обладателем Мирового кубка вызова. На импорт-драфте CHL был выбран «Оттавой» под 57-м номером. Сезон-2020/2021 Гайдамак начал в МХК «Спартак» СПб, в восьми матчах набрал 25 (12+13) очков.

Шайбы Архипова и Полунина помогли «Амуру» обыграть «Авангард»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020