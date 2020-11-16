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Фурх, Антипин, Гудачек и Протас — лучшие игроки 10-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Фурх, Антипин, Гудачек и Протас — лучшие игроки 10-й недели регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков шестой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём признан Доминик Фурх («Динамо» Минск), одержавший три победы в трёх гостевых матчах недели. «Сухарь» в матче с «Сибирью» стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. По воротам Фурха было нанесено 98 бросков, из которых он отразил 97,96% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности составил 0,67 (лучший результат недели).

Лучшим защитником признан Виктор Антипин (СКА), одержавший с командой три победы в трёх выездных матчах недели. В этих матчах Антипин набрал 4 (0+4) очка и завершил с показателем полезности «+5». На его счету также пять бросков по воротам соперника и пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Либор Гудачек («Нефтехимик»), одержавший с командой две победы в четырёх матчах и набравший в этих встречах 7 (4+3) очков (лучший результат недели) при показателе полезности «+5». В матче с «Куньлунь Ред Стар» Гудачек оформил дубль, а одна из его шайб стала победной. Словацкий нападающий также совершил два силовых приёма, заблокировал три броска противника, а также заработал на себя два удаления.

Лучшим новичком недели признан Алексей Протас («Динамо» Минск), одержавший с командой три победы в трёх выездных матчах недели и набравший 3 (1+2) очка. Шайба в матче с «Сибирью» стала для 19-летнего форварда пятой в текущем сезоне. Протас в среднем находился на льду 12 минут 10 секунд, провёл один силовой приём и заблокировал один бросок соперника.

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