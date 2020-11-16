Фурх, Антипин, Гудачек и Протас — лучшие игроки 10-й недели регулярного чемпионата КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков шестой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Доминик Фурх («Динамо» Минск), одержавший три победы в трёх гостевых матчах недели. «Сухарь» в матче с «Сибирью» стал для него первым в сезоне и 21-м в КХЛ. По воротам Фурха было нанесено 98 бросков, из которых он отразил 97,96% (лучший результат недели). Коэффициент надёжности составил 0,67 (лучший результат недели).



Лучшим защитником признан Виктор Антипин (СКА), одержавший с командой три победы в трёх выездных матчах недели. В этих матчах Антипин набрал 4 (0+4) очка и завершил с показателем полезности «+5». На его счету также пять бросков по воротам соперника и пять заблокированных бросков.



Лучшим нападающим признан Либор Гудачек («Нефтехимик»), одержавший с командой две победы в четырёх матчах и набравший в этих встречах 7 (4+3) очков (лучший результат недели) при показателе полезности «+5». В матче с «Куньлунь Ред Стар» Гудачек оформил дубль, а одна из его шайб стала победной. Словацкий нападающий также совершил два силовых приёма, заблокировал три броска противника, а также заработал на себя два удаления.



Лучшим новичком недели признан Алексей Протас («Динамо» Минск), одержавший с командой три победы в трёх выездных матчах недели и набравший 3 (1+2) очка. Шайба в матче с «Сибирью» стала для 19-летнего форварда пятой в текущем сезоне. Протас в среднем находился на льду 12 минут 10 секунд, провёл один силовой приём и заблокировал один бросок соперника.

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