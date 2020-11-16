Смит: не слышал ни слова о том, чтобы Сергачёву хотели сделать оффер-шит

Обозреватель The Athletic Джо Смит прокомментировал переговоры о новом контракте для защитника клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, который пока остаётся в статусе ограниченно свободного агента.



«Сможет ли «Тампа» повторить предложение Сергачёву на $ 6 млн в год, если такое последует? Сейчас места под потолком зарплаты у «молний» почти нет — свободно менее $ 3 млн, а подписано всего 18 хоккеистов. В межсезонье можно превышать лимит на 10%, то есть потолок зарплат может составлять не $ 81,5 млн, а $ 90 млн. Так что теоретически клуб может и повторить предложение со стороны.



Но, несмотря на всю шумиху вокруг Сергачёва и Чирелли, я пока не слышал ни слова о том, чтобы им кто-то хотел делать предложение. Есть много команд, которые бьются за то, чтобы уложиться в потолок зарплат. Другие не хотят излишне тратиться из-за убытков и пандемии. Я не утверждаю, что оффер-шита не будет, особенно к началу сезона, но я бы не стал сильно беспокоиться.



Что касается обмена нападающего Тайлера Джонсона, то, вероятно, «Тампе» придётся добавить какой-то «подсластитель», чтобы покупатель был готов взять на себя его контракт в $ 5 млн за сезон. Ему всего 30 лет, он разносторонний игрок, но вариантов обмена пока нет. Он дал «Тампе» список из 8-9 команд, куда «молнии» могут его обменять», — отметил Смит.

TVA Sports: Михаил Сергачёв может претендовать на зарплату около $ 5 млн за сезон