Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Болельщики «Торпедо» смогут посетить домашний матч с «Автомобилистом» 24 ноября

Болельщики «Торпедо» смогут посетить домашний матч с «Автомобилистом» 24 ноября
Хоккей / КХЛ 0

Болельщики нижегородского «Торпедо» смогут посетить домашнюю встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» 24 ноября, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

«Болельщики возвращаются на трибуны!

Начиная с ближайшего домашнего матча «Торпедо», который состоится 24 ноября, обладатели сезонных абонементов снова смогут поддержать нашу команду на трибунах «Нагорного», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с решением координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области спортивные соревнования в Нижегородской области с 19 октября по 15 ноября должны были проходить без зрителей.

Матчи «Торпедо» до 15 ноября будут проходить без зрителей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020