Болельщики «Торпедо» смогут посетить домашний матч с «Автомобилистом» 24 ноября

Болельщики нижегородского «Торпедо» смогут посетить домашнюю встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с екатеринбургским «Автомобилистом» 24 ноября, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



«Болельщики возвращаются на трибуны!

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Начиная с ближайшего домашнего матча «Торпедо», который состоится 24 ноября, обладатели сезонных абонементов снова смогут поддержать нашу команду на трибунах «Нагорного», — говорится в сообщении.



Напомним, что в соответствии с решением координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области спортивные соревнования в Нижегородской области с 19 октября по 15 ноября должны были проходить без зрителей.

Матчи «Торпедо» до 15 ноября будут проходить без зрителей