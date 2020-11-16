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Нападающий минского «Динамо» Горбунов оштрафован за колющий удар

Нападающий минского «Динамо» Горбунов оштрафован за колющий удар
Хоккей / КХЛ 0

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод встречи между «Барысом» и минским «Динамо», сообщается на официальном сайте КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Динамо» Романа Горбунова по п.1.6.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

На 17-й минуте встречи нападающий минчан Егор Горбунов нанёс колющий удар форварду нурсултанцев Кёртису Валку. Арбитры приняли решение удалить игрока «Динамо» до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что минское «Динамо» обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

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