Брэндон Саад намерен подписать новый контракт с «Колорадо»
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Брэндон Саад заявил, что намерен подписать новый контракт с клубом, сообщает NHL Trade Rumors.
28-летний канадец оказался в «Эвеланш» перед стартом нового сезона в результате обмена с «Чикаго Блэкхоукс». В «Колорадо» вместе с канадцем перешёл Дэннис Гилберт, в обратном направлении проследовали швед Антон Линдхольм и россиянин Никита Задоров. Кроме того, «Чикаго Блэкхоукс» также заплатит за Саада компенсацию размером в $ 1 млн.
У нападающего ещё год действует контракт с зарплатой в $ 6 млн.
В прошедшем сезоне форвард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 21 шайбу и отдав 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 9 встречах.
Никита Задоров стал игроком «Чикаго»
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