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«Сочи» подписал пробный контракт с защитником Владиславом Наумовым

«Сочи» подписал пробный контракт с защитником Владиславом Наумовым
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» подписал пробный контракт с 23-летним защитником Владиславом Наумовым, сообщается на официальном сайте сочинцев.

В соответствии с регламентом защитник может провести за «леопардов» шесть матчей, после чего будет принято решение о его дальнейшей судьбе в сочинской команде.

Владислав родился в Тюмени, где в начале своей карьеры выступал за «Тюменский легион» в МХЛ. Начиная с сезона-2015/2016 попал в систему «Сибири», поиграв за основную и молодёжную команды клуба, а также за клубы-партнёры сибиряков в Высшей хоккейной лиге.

Всего в КХЛ на счету защитника 187 матчей, в которых он забросил 9 шайб и отдал 20 результативных передач. За «леопардов» защитник будет выступать под 37-м номером.

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