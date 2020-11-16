Степан Захарчук подписал контракт с клубом Яромира Ягра

Российский защитник Степан Захарчук перешёл в чешский клуб «Кладно», сообщается на официальной странице команды.
Напомним, с 2011 года этой командой владеет Яромир Ягр.
33-летний Захарчук ранее выступал в составе «Пардубице». 33-летний защитник пополнил состав чешского клуба в начале 2020 года. В 12 матчах регулярного чемпионата Чехии Степан забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+7" и 22 минутах штрафного времени. Захарчук перебрался в Чехию после разрыва контракта с «Нефтехимиком».
19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а контракт с игроком был расторгнут.
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