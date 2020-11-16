Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Степан Захарчук подписал контракт с клубом Яромира Ягра

Степан Захарчук подписал контракт с клубом Яромира Ягра
Хоккей / Прочие турниры 0

Российский защитник Степан Захарчук перешёл в чешский клуб «Кладно», сообщается на официальной странице команды.

Напомним, с 2011 года этой командой владеет Яромир Ягр.

33-летний Захарчук ранее выступал в составе «Пардубице». 33-летний защитник пополнил состав чешского клуба в начале 2020 года. В 12 матчах регулярного чемпионата Чехии Степан забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+7" и 22 минутах штрафного времени. Захарчук перебрался в Чехию после разрыва контракта с «Нефтехимиком».

19 января в Нижнекамске произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и, покинув свой автомобиль, скрылся с места аварии. Происшествие попало в объектив видеорегистратора на одной из машин. Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, а контракт с игроком был расторгнут.

Степан Захарчук подписал новый контракт с «Динамо» Пардубице
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020