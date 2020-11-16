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Тренер «Ак Барса»: самое главное — не удаляться, это сейчас наш бич

Тренер «Ак Барса»: самое главное — не удаляться, это сейчас наш бич
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Автомобилистом».

«Нас ждёт большой матч, сильный соперник. Надеемся оправдать ожидания наших болельщиков. Соперник стабильно идёт в лидерах, хорошо играет в большинстве: нам надо подобрать ключи к их игре и победить.

Как противостоять лучшему большинству в лиге? Самое главное — не удаляться, это сейчас наш бич. Поговорим с ребятами, сконцентрируемся. Будем играть уверенно и постараемся не удаляться.

Как скажется на игре «Автомобилиста» отсутствие травмированного Павла Дацюка? Конечно, это их лучший игрок, но мы больше думаем о своей команде. Если отвлекаться на проблемы других команд, то можно потерять фокус на своей цели.

Соседство в турнирной таблице добавит мотивации? Не надо заглядывать в турнирную таблицу, стоит концентрироваться на игре. Будет игра — будет и результат», — приводит слова Перова пресс-служба казанцев.

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