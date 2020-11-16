Кулаков: был рад, узнав, что «Авангард» заинтересован во мне. Это очень сильный клуб

Новичок «Омских Ястребов» Артём Кулаков прокомментировал переход в систему омского клуба.

«Учитывая сложную обстановку в мире, из-за которой сезон в CHL не стартовал, я принял решение подписать контракт с «Авангардом» и хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность стать частью команды. Был рад, узнав, что «Авангард» заинтересован во мне, потому что это очень сильный клуб с богатой историей и только самыми высокими целями и задачами. В «Авангарде» есть все условия для личного развития меня как молодого игрока, далеко не каждый клуб в нашей стране может похвастаться такой системой подготовки игроков.

Гайдамак? С Севой мы играем с самого раннего возраста в одной команде и под руководством одного тренера, Андрея Викторовича Гридина, так что вопрос перехода мы обсуждали втроём и вместе пришли к единому решению. Рад, что буду играть с Севой в одной команде, за столько лет у нас никогда не возникало проблем со взаимопониманием на льду.

Знаю, что команда ранее становилась обладателем Кубка Харламова, что в системе клуба знают, как достигать таких целей. В этом сезоне у «ястребов» собралась очень сильная команда, что на самом деле не удивительно. Я знаком со многими ребятами по играм за сборную России, так что влиться в коллектив будет не так сложно.

За МХЛ я слежу, но больше смотрел за Западной конференцией, поскольку живу в Петербурге. Думаю, что в Восточной конференции выделить сильные команды не так просто, как в Западной: на Востоке команды приблизительно одного уровня, что только добавляет интереса к играм. «Омские Ястребы» показывают достойный хоккей, на каждую игру парни выходят только за победой. Командная цель, теперь уже наша общая – Кубок Харламова, и она команде вполне по плечу. В свою очередь, постараюсь команде в этом помочь. Для себя персонально ставлю цель выйти на новый уровень и развивать индивидуальные качества защитника», — приводит слова Кулакова пресс-служба клуба.