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Карнаухов — о 7:0 с «Сочи»: хорошую команду такие вещи не расслабляют

Карнаухов — о 7:0 с «Сочи»: хорошую команду такие вещи не расслабляют
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».

«Локомотив» – хороший и сильный соперник. Их команда находится наверху турнирной таблицы, поэтому игра будет соответствующая. Скоро будет собрание и разбор соперника. К игре готовимся в штатном режиме, подготовка по стандартному расписанию.

Расслабился ли коллектив от итогов игры с ХК «Сочи»? Нет, не расслабился. Хорошую команду такие вещи не расслабляют», — приводит слова Карнаухова пресс-служба «армейского» клуба.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 16 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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