Карнаухов — о 7:0 с «Сочи»: хорошую команду такие вещи не расслабляют
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал о подготовке к матчу регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».
«Локомотив» – хороший и сильный соперник. Их команда находится наверху турнирной таблицы, поэтому игра будет соответствующая. Скоро будет собрание и разбор соперника. К игре готовимся в штатном режиме, подготовка по стандартному расписанию.
Расслабился ли коллектив от итогов игры с ХК «Сочи»? Нет, не расслабился. Хорошую команду такие вещи не расслабляют», — приводит слова Карнаухова пресс-служба «армейского» клуба.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 16 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ дисквалифицировала нападающего ЦСКА Павла Карнаухова на один матч
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