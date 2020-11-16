«Ак Барс» ─ «Автомобилист»: Лукоянов подрался со Зборовским

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Казани на «Татнефть-Арене» встречаются «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист» (счёт ─ 2:0, завершился первый период).

На 57-й секунде первого периода произошла драка между форвардом «Ак Барса» Артёмом Лукояновым и защитником гостей Сергеем Зборовским.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.