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«Ак Барс» ─ «Автомобилист»: Лукоянов подрался со Зборовским

«Ак Барс» ─ «Автомобилист»: Лукоянов подрался со Зборовским
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Казани на «Татнефть-Арене» встречаются «Ак Барс» и екатеринбургский «Автомобилист» (счёт ─ 2:0, завершился первый период).

На 57-й секунде первого периода произошла драка между форвардом «Ак Барса» Артёмом Лукояновым и защитником гостей Сергеем Зборовским.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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