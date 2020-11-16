Оберг: «Трактор» построил сильную команду. Мы играем как одно целое

Нападающий «Трактора» Понтус Оберг поделился впечатлениями от выступления за челябинский клуб.
«Я хотел попробовать что-то новое, но не было ничего из Северной Америки. До этого я уже разговаривал о приезде в Россию со своими агентами. Такой шанс я хотел получить – посмотреть, как здесь играют в хоккей и смогу ли я играть на хорошем уровне.
«Трактор» сразу же проявил интерес. Я знаю, что у «Витязя» были на меня права, но «Трактор» связался с моим агентом и проявил заинтересованность. Думаю, что всё пошло оттуда. Процесс занял немного дольше времени, чем мы планировали, так как права на меня были у Подольска. Как только всё было проработано, переход состоялся.
Сейчас здесь построили сильную команду. Мы действительно играем как одно целое, что, я думаю, позволяет побеждать. Несмотря на то что у нас нет звёзд, есть отличные игроки, которые в равной степени и хорошие товарищи по команде. Считаю, что это видно. Если вы сравните место прошлогоднего «Трактора» с тем, что мы имеем в турнирной таблице сейчас, то своё положение мы улучшили», — приводит слова Оберга пресс-служба клуба.
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