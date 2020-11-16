СКА — «Салават Юлаев»: Бердин пропустил гол после подправления Маннинена из средней зоны
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА принимает в Санкт-Петербурге уфимский «Салават Юлаев» (1:2, идёт второй период).
В середине первого периода первую шайбу «Салавата Юлаева» забросил нападающий Сакари Маннинен. Голкипер СКА Михаил Бердин не смог остановить шайбу после того, как финн подправил её в средней зоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
СКА и «Салават Юлаев» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
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