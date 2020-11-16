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ЦСКА уверенно обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА уверенно обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды ЦСКА Антон Слепышев (1+1) и Брендан Лайпсик (0+2). Шайбы в составе победителей забросили также Клас Дальбек и Мэт Робинсон. Егор Коршков — автор единственной шайбы у «Локомотива».

Это победа стала для «армейского» клуба третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Локомотив» в Ярославле — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Дальбек (Слепышев, Лайпсик) – 04:01' (5x5)   2:0 Робинсон (Окулов) – 33:34' (5x5)   2:1 Коршков (Ландер, Рафиков) – 39:39' (5x5)   3:1 Слепышев (Лайпсик, Кемпе) – 43:59' (5x5)
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