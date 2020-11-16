ЦСКА уверенно обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ

ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды ЦСКА Антон Слепышев (1+1) и Брендан Лайпсик (0+2). Шайбы в составе победителей забросили также Клас Дальбек и Мэт Робинсон. Егор Коршков — автор единственной шайбы у «Локомотива».

Это победа стала для «армейского» клуба третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Локомотив» в Ярославле — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 ноября.