«Спартак» вновь обыграл «Витязь», Сергей Широков оформил дубль

«Спартак» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Спартака» Сергей Широков, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (0+2). Единственную шайбу у «Витязя» забросил нападающий Александр Дергачёв.

Это победа стала для столичного клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 ноября дома встретится с «Северсталью», а «Витязь» проведёт свой матч с череповчанами 20 ноября в Подольске.