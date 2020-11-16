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«Спартак» вновь обыграл «Витязь», Сергей Широков оформил дубль

«Спартак» вновь обыграл «Витязь», Сергей Широков оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Спартака» Сергей Широков, который оформил дубль. Два очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (0+2). Единственную шайбу у «Витязя» забросил нападающий Александр Дергачёв.

Это победа стала для столичного клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 18 ноября дома встретится с «Северсталью», а «Витязь» проведёт свой матч с череповчанами 20 ноября в Подольске.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Радил (Лехтеря) – 02:35' (5x5)   0:2 Широков (Лехтеря) – 38:09' (5x5)   0:3 Широков (Никонцев) – 48:13' (5x4)   1:3 Дергачёв – 54:32' (5x5)
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