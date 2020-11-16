Буцаев — о 0:3 в матче с «Динамо»: второй период сломал для нас игру

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:3).

«Соперника — с победой. Нам в актив можно занести только первый период. Второй период сломал для нас игру, половину периода провели в меньшинстве. А в третьем периоде не хватило уже сил, чтобы переломить ход матча. После быстрого гола соперник уже очень плотно действовал, счёт им это позволял», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это поражение стало для нижнекамского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.