Буцаев — о 0:3 в матче с «Динамо»: второй период сломал для нас игру
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:3).
«Соперника — с победой. Нам в актив можно занести только первый период. Второй период сломал для нас игру, половину периода провели в меньшинстве. А в третьем периоде не хватило уже сил, чтобы переломить ход матча. После быстрого гола соперник уже очень плотно действовал, счёт им это позволял», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Это поражение стало для нижнекамского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с ЦСКА, а «Динамо» в Москве — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 ноября.
Шат-аут Бочарова помог московскому «Динамо» обыграть «Нефтехимик»
- 16 ноября 2020
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