Лямся: не думаю, что у «СЮ» проблемы с физикой. СКА — одна из самых быстрых команд в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Сегодня получилась настоящая битва с таким соперником, как СКА. Конечно, я расстроен, что взяли только одно очко в матче на выезде со СКА.

Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой. СКА — одна из самых быстрых команд в лиге. Мы вполне хорошо справлялись с их скоростями. Да, забрасывать шайбу за спины защитников было частью плана на сегодняшнюю игру. Здесь площадка меньше, чем у нас, отталкивались от этого.

У Коледова травма, мы не хотели рисковать. Есть ли вероятность обмена Воробьёва? На такие вопросы отвечает менеджмент. Я просто тренер, который тренирует команду», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.