Лямся: не думаю, что у «СЮ» проблемы с физикой. СКА — одна из самых быстрых команд в КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).
«Сегодня получилась настоящая битва с таким соперником, как СКА. Конечно, я расстроен, что взяли только одно очко в матче на выезде со СКА.
Не думаю, что у нас есть проблемы с физикой. СКА — одна из самых быстрых команд в лиге. Мы вполне хорошо справлялись с их скоростями. Да, забрасывать шайбу за спины защитников было частью плана на сегодняшнюю игру. Здесь площадка меньше, чем у нас, отталкивались от этого.
У Коледова травма, мы не хотели рисковать. Есть ли вероятность обмена Воробьёва? На такие вопросы отвечает менеджмент. Я просто тренер, который тренирует команду», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 ноября 2020
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