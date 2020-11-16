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Дубль Зырянова и три очка Индрашиса помогли рижскому «Динамо» прервать серию поражений

Дубль Зырянова и три очка Индрашиса помогли рижскому «Динамо» прервать серию поражений
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Самым результативным игроком встречи стал форвард рижан Микс Индрашис, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Глеб Зырянов. По два очка у «Куньлуня» набрали Сергей Монахов (0+2) и Сэм Лёфквист (0+2).

Таким образом, латвийский клуб прервал серию из 14 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 19 ноября в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Куньлунь» 18 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2020, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
5 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Дарзиньш (Мюррей, Дзиеркалс) – 02:26' (5x4)   1:1 Фу (Монахов, Лёфквист) – 05:32' (5x5)   1:2 Николишин (Спроул, Монахов) – 08:27' (5x5)   2:2 Мюррей (Дзиеркалс, Индрашис) – 21:30' (4x3)   2:3 Уэллман (Шинкарук, Лёфквист) – 35:18' (5x4)   3:3 Индрашис – 38:45' (5x5)   4:3 Зырянов (Скарлетт) – 39:49' (5x5)   5:3 Зырянов (Индрашис) – 40:54' (5x5)
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