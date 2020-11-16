Дубль Зырянова и три очка Индрашиса помогли рижскому «Динамо» прервать серию поражений

Рижское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 5:3 (1:2, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Самым результативным игроком встречи стал форвард рижан Микс Индрашис, в активе которого 3 (1+2) очка. Дубль в составе победителей оформил Глеб Зырянов. По два очка у «Куньлуня» набрали Сергей Монахов (0+2) и Сэм Лёфквист (0+2).

Таким образом, латвийский клуб прервал серию из 14 поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 19 ноября в гостях встретится с московскими одноклубниками, а «Куньлунь» 18 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».