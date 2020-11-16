Бурдасов: Бердин — профессионал. Такие курьёзные голы не должны выводить его из равновесия

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).
«Хорошая игра со стороны «Салавата». На нас тоже было интересно посмотреть. Две атакующие команды, с хорошей техникой. Хорошо, что нашли в себе силы переломить игру и победили. Я не в первый раз играю против бывших команд, выходил как на обычный матч. Да, у меня много друзей в Уфе, но ничего сверхъестественного не было. Готовился как обычно.
Мы играли в свой хоккей. Всегда стараемся действовать быстро: пять вперёд, пять назад. Действуем так против всех соперников. Кого-то получается задавить, кого-то нет.
Бердин — профессионал, такие голы не должны выводить его из равновесия. Курьёзная шайба, но я её не видел — передо мной стояли ребята, которые должны были выходить на смену. Посмотрю потом в повторе», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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