Скабелка: ЦСКА — терпеливая команда, которая наказывает за ошибки

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).
«Сыграли не совсем так, как хотели. С одной стороны, была равная игра, но хоккей состоит из мелочей, и в этих нюансах соперник был интереснее. Мы в каждом матче хотим играть в зоне атаки, это давало нам преимущество в первом периоде. Но по его итогам мы уступили — 0:1. Нас подвела дисциплина, пошли невынужденные удаления. ЦСКА — терпеливая команда, которая наказывает за ошибки», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.
Это победа стала для «армейского» клуба третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Локомотив» в Ярославле — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 ноября.
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