Знарок: «Спартак» хорошо поработал во время паузы

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в матче Континентальной хоккейной лиги. Для его команды это четвёртая победа подряд.
«Стараемся быть на подъеме, неплохо поработали во время паузы, правильная игра позволила набрать нужные очки. С чем связано большое количество удалений? Трудно сказать. Где-то выбирали неправильную позицию, где-то захлестывали эмоции в зоне атаки», — приводит слова Знарка официальный сайт москвичей.
В данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
Олег Знарок возглавил «Спартак» 29 апреля 2019 года и подписал контракт по схеме «1+1». Ранее он трижды брал Кубок Гагарина (один раз в качестве тренера «Динамо», один раз — с петербургским СКА), а также выиграл золото Олимпийских игр со сборной России.
- 17 ноября 2020
-
06:21
-
00:01
- 16 ноября 2020
-
23:57
-
23:47
-
23:33
-
23:13
-
22:53
-
22:48
-
22:41
-
22:38
-
22:24
-
22:18
-
22:12
-
22:07
-
21:58
-
21:53
-
21:47
-
21:44
-
21:27
-
20:50
-
20:34
-
20:12
-
19:45
-
19:37
-
19:03
-
18:44
-
17:54
-
17:23
-
16:58
-
16:41
-
16:25
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:25