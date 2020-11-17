Знарок: «Спартак» хорошо поработал во время паузы

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу своей команды над «Витязем» в матче Континентальной хоккейной лиги. Для его команды это четвёртая победа подряд.

«Стараемся быть на подъеме, неплохо поработали во время паузы, правильная игра позволила набрать нужные очки. С чем связано большое количество удалений? Трудно сказать. Где-то выбирали неправильную позицию, где-то захлестывали эмоции в зоне атаки», — приводит слова Знарка официальный сайт москвичей.

В данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Олег Знарок возглавил «Спартак» 29 апреля 2019 года и подписал контракт по схеме «1+1». Ранее он трижды брал Кубок Гагарина (один раз в качестве тренера «Динамо», один раз — с петербургским СКА), а также выиграл золото Олимпийских игр со сборной России.