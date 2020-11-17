Йоэнсуу: «Йокерит» смотрит на позитивные вещи. Мы можем больше не беспокоиться о карантине

Нападающий «Йокерита» Ессе Йоэнсуу прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3). Этот матч стал первым для финской команды после выхода с двухнедельного карантина.

«Мы не были похожи сами на себя, не было бойцовского духа, возможно, дело в том, что мы были не в лучшей форме. Карантин, можно сказать, действует разрушительно на команду. Но мы смотрим на позитивные вещи, теперь мы уже не будем пропускать игры, большая часть команды переболела, и у нас нет повода больше беспокоиться о карантине», — цитирует Йоэнсуу пресс-служба КХЛ.

Это победа стала для челябинского клуба четвёртой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Трактор» в Санкт-Петербурге — со СКА. Обе встречи состоятся 18 ноября.