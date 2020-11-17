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Марченко: «Локомотив» неплохо идёт в сезоне, но два поражения подряд – это не очень хорошо

Марченко: «Локомотив» неплохо идёт в сезоне, но два поражения подряд – это не очень хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:3).

«Неплохо играли обе команды, удалось во втором периоде забросить. Хорошо провели первый период и концовку второго. В КХЛ каждая команда может играть против любого соперника, получилась равная игра, соперник забил больше. Для меня матч против ЦСКА – это игра с командой, которая идёт в лидерах. Мы неплохо идём по сезону, хотя два поражения подряд – это не очень хорошо», — цитирует Марченко пресс-служба КХЛ.

Это победа стала для «армейского» клуба третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Локомотив» в Ярославле — с финским «Йокеритом». Обе встречи состоятся 19 ноября.

ЦСКА уверенно обыграл ярославский «Локомотив» в домашнем матче КХЛ
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